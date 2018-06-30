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Командувач ВМС розповів, як Україна готується протистояти Росії в Азовському морі

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ВМС України повністю контролюють ситуацію в Азовському морі, – Воронченко
ВМС України повністю контролюють ситуацію в Азовському морі, – Воронченко / Соцмережі

Сьогодні внаслідок нахабства Росії в Азовському морі Україна зазнає значних збитків. Відтак, командування Військово-морських сил робитиме усе від них залежне, аби виправити ситуацію та захистити шляхи судноплавства від агресії з боку Кремля.

Таку заяву зробив командувач ВМС України віце-адмірал Ігор Воронченко у коментарі "Радіо Свобода".

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"Можу запевнити, що обстановку в Азовському морі ми аналізуємо, контролюємо, відповідні контрзаходи відпрацювали. Сили для відбиття ймовірного нападу маємо. ВМС – напоготові", – підкреслив військовий.

За його словами, незабаром мають створити Азовську базу Військово-морських сил.

"Керівництво морських торговельних портів добре розуміє, що обмеження заходу до портів суден призведе до скорочення робочих місць на підприємствах. Це спровокує соціальну напругу, не можна цього допустити", – пояснює віце-адмірал.

Водночас він додає, що за 17 днів у червні 2018 року російські прикордонники, підпорядковані ФСБ Росії, затримали 49 іноземних суден, які прямували до Маріуполя та Бердянська.

За годину простою судновласники втрачають суми від 5 до 15 тисяч доларів, простій триває від трьох до восьми годин. Отже, порахуйте скільки грошей гублять судновласники через нахабство Росії, яка чомусь вирішила, що має підстави безроздільно господарювати в Азовському морі. Ніхто не може порушувати морське міжнародне право. Я маю зробити все, що залежить від Військово-морських сил України, задля безпеки наших рибалок і проходу без перешкод торговельних суден під іноземними прапорам,
– наголошує командувач ВМС.

Як підкреслює Ігор Воронченко, у завданнях ВМС також прописано захист шляхів судноплавства, відтак порушників буде конвойовано.

"Створення "москітного флоту", здатного у ближній морській зоні відбити можливий напад противника, передбачається до 2020 року. Такий термін закладено у Стратегії розвитку Військово-морських сил України до 2035 року. Стратегічний документ розробляємо у співпраці з фахівцями Великої Британії, Норвегії, Польщі, США, Туреччини, Швеції", – констатував він.

Нагадаємо, за словами представника головного управління розвідки міністерства оборони України Вадима Скібіцького, близько 40 російських бойових катерів зайшли до акваторії Азовського моря. Крім того, він зауважив, що навіть два малих ракетних кораблі перекидались сюди з Каспії.

Теги: Міністерство оборони України Збройні Сили України Водний транспорт Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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