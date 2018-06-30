Командующий ВМС рассказал, как Украина готовится противостоять России в Азовском море

Сегодня в результате наглости России в Азовском море Украина несет значительные убытки. Следовательно, командование Военно-морских сил будет делать все от них зависящее, чтобы исправить ситуацию и защитить пути судоходства от агрессии со стороны Кремля.

Такое заявление сделал командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко в комментарии "Радио Свобода".

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"Могу заверить, что обстановку в Азовском море мы анализируем, контролируем, соответствующие контрмеры отработали. Силы для отражения возможного нападения есть. ВМС – наготове", – подчеркнул военный.

По его словам, вскоре должны создать Азовскую базу Военно-морских сил.

"Руководство морских торговых портов хорошо понимает, что ограничение захода в порты судов приведет к сокращению рабочих мест на предприятиях. Это спровоцирует социальную напряженность, нельзя этого допустить", – объясняет вице-адмирал.

В то же время он добавляет, что за 17 дней в июне 2018 российские пограничники, подчиненные ФСБ России, задержали 49 иностранных судов, направлявшихся в Мариуполь и Бердянск.

За час простоя судовладельцы теряют суммы от 5 до 15 000 долларов, простой длится от трех до восьми часов. Итак, посчитайте сколько денег теряют судовладельцы из-за наглости России, которая почему-то решила, что имеет основания безраздельно хозяйничать в Азовском море. Никто не может нарушать морское международное право. Я должен сделать все, что зависит от Военно-морских сил Украины, для безопасности наших рыбаков и прохода беспрепятственно торговых судов под иностранным флагом,

– отмечает командующий ВМС.

Как подчеркивает Игорь Воронченко, в задачах ВМС также прописана защита путей судоходства, поэтому нарушители будут конвоированы.

"Создание "москитного флота", способного в ближней морской зоне отразить возможное нападение противника, предполагается до 2020 года. Такой срок заложен в Стратегии развития Военно-морских сил Украины до 2035 года. Стратегический документ разрабатываем в сотрудничестве со специалистами Великобритании, Норвегии, Польши , США, Турции, Швеции", – констатировал он.

Напомним, по словам представителя главного управления разведки министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, около 40 российских боевых катеров зашли в акваторию Азовского моря. Кроме того, он отметил, что даже два маленьких ракетных корабля перебрасывались сюда из Каспии.