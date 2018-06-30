00:50
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
13°C 11°C
  • понедельник
    13°C 11°C
  • вторник
    17°C 13°C
  • среда
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, 29 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Командующий ВМС рассказал, как Украина готовится противостоять России в Азовском море

164 Читати новину українською
ВМС Украины полностью контролируют ситуацию в Азовском море, - Воронченко
ВМС Украины полностью контролируют ситуацию в Азовском море, - Воронченко / Соцсети

Сегодня в результате наглости России в Азовском море Украина несет значительные убытки. Следовательно, командование Военно-морских сил будет делать все от них зависящее, чтобы исправить ситуацию и защитить пути судоходства от агрессии со стороны Кремля.

Такое заявление сделал командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко в комментарии "Радио Свобода".

Читайте также: Эксперт обнародовал морской план Путина по оккупации Украины

"Могу заверить, что обстановку в Азовском море мы анализируем, контролируем, соответствующие контрмеры отработали. Силы для отражения возможного нападения есть. ВМС – наготове", – подчеркнул военный.

По его словам, вскоре должны создать Азовскую базу Военно-морских сил.

"Руководство морских торговых портов хорошо понимает, что ограничение захода в порты судов приведет к сокращению рабочих мест на предприятиях. Это спровоцирует социальную напряженность, нельзя этого допустить", – объясняет вице-адмирал.

В то же время он добавляет, что за 17 дней в июне 2018 российские пограничники, подчиненные ФСБ России, задержали 49 иностранных судов, направлявшихся в Мариуполь и Бердянск.

За час простоя судовладельцы теряют суммы от 5 до 15 000 долларов, простой длится от трех до восьми часов. Итак, посчитайте сколько денег теряют судовладельцы из-за наглости России, которая почему-то решила, что имеет основания безраздельно хозяйничать в Азовском море. Никто не может нарушать морское международное право. Я должен сделать все, что зависит от Военно-морских сил Украины, для безопасности наших рыбаков и прохода беспрепятственно торговых судов под иностранным флагом,
– отмечает командующий ВМС.

Как подчеркивает Игорь Воронченко, в задачах ВМС также прописана защита путей судоходства, поэтому нарушители будут конвоированы.

"Создание "москитного флота", способного в ближней морской зоне отразить возможное нападение противника, предполагается до 2020 года. Такой срок заложен в Стратегии развития Военно-морских сил Украины до 2035 года. Стратегический документ разрабатываем в сотрудничестве со специалистами Великобритании, Норвегии, Польши , США, Турции, Швеции", – констатировал он.

Напомним, по словам представителя главного управления разведки министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, около 40 российских боевых катеров зашли в акваторию Азовского моря. Кроме того, он отметил, что даже два маленьких ракетных корабля перебрасывались сюда из Каспии.

Теги: Міністерство оборони України Вооруженные Силы Украины Водный транспорт Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 30 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 30 июня:украинцы застряли в Тунисе,последствия непогоды и новые заявления Трампа
30 июня, 22:21 Главные новости 30 июня:украинцы застряли в Тунисе,последствия непогоды и новые заявления Трампа
208
Как привлечь в армию качественный личный состав?
30 июня, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 778
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
30 июня, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 2087
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
30 июня, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 832
Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать
30 июня, 14:01 Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать
Олена Булан 265
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук