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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Эксперт обнародовал морской план Путина по оккупации Украины

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Россия хочет сразу захватить два моря, чтобы осуществить широкомасштабное наступление, – Самусь
Россия хочет сразу захватить два моря, чтобы осуществить широкомасштабное наступление, – Самусь / Соцсети

Сегодня Россия хочет установить полный контроль не только над Черным, а над Азовским морем. Относительно последнего, то этому изрядно поспособствовала Украина, которая в 2003 году подписала с Кремлем соответствующее соглашение.

Такое мнение высказал военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает "Апостроф".

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По его словам, периодические задержания украинских судов в Азовском море – это стратегия России относительно установления полного контроля над морем.

"Дело в том, что Россия действует в направлении установления контроля над Черным морем таким образом, чтобы любая другая черноморская страна, да и нечерноморская, которая собиралась бы действовать в Черном море, не могла бы совершать ни свободную навигацию, ни свободную военно-морскую деятельность, ни другие виды деятельности, предусмотренные международным морским правом", – отметил специалист.

Как подчеркивает он, фактически Россия сейчас нарушает международное морское право в Азовском море.

Но суть в том, что Украина в 2003 году подписала соглашение с РФ, по которому Азовское море названо историческим внутренним морем, Россия пытается играть на этом. То есть в Азовском море по согласию Украины не действует международное морское право. Кроме того, в соглашении 2003 года указывается, что морская граница между Украиной и Россией, а также разграничение экономических зон будет проведено еще одним договором, который не был подписан. Соответственно, существуют вакуум во взаимоотношениях между Украиной и Россией и вакуум международного морского права. И в итоге Россия этим пользуется,
– убеждает Михаил Самусь.

В то же время военный эксперт добавляет, что Путин может попытаться осуществить только широкомасштабное наступление, которое будет включать в себя наступление на 7-8 направлениях.

"Начиная с Киева, Харькова, Одессы (с моря) и так далее. Сам собой наступление с Азовского моря ничего не даст и захлебнется, потому что там нет достаточных сил со стороны России, чтобы его осуществлять. Там может быть максимум батальон морской пехоты. Сегодня у России нет десантно-высадочных средств, чтобы осуществлять высадку даже батальона морской пехоты со стороны Азовского моря", – констатирует заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии.

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Кроме того, специалист утверждает, что в рамках более широкой операции Азовское море может использоваться, например, во время пробития сухопутного коридора для Крыма, который сейчас в связи с очень "умными" действиями российских оккупантов засыхает и превращается в пустыню.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России война Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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