Военный эксперт озвучил главную задачу России в Азовском море
Российская Федерация хочет установить над Азовским морем полный контроль не только в военном, но и в экономическом плане.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов во время чата на "Главреде".
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"На сегодняшний день у нас нет сил и средств для реакции на угрозы Российской Федерации в акватории Азовского моря. За исключением усиления береговой охраны наших морских границ", – рассказал он.
Эксперт отметил, что вопрос Азовского моря необходимо решать в масштабах государственной программы создания военно-морского флота в составе Вооруженных Сил Украины.
Главная задача России – полный контроль над Азовским морем как в военном, так и в экономическом плане, а также ущемление наших экономических интересов на Азовском побережье,
– подчеркнул Жданов.
По его словам, одновременно у Украина нет сил и средств для противостояния РФ на море.
"К открытой агрессии или вторжению Россия не прибегнет из-за того, что им нужно будет легализоваться. Принцип "их там нет" строго придерживается Российской Федерацией", – подытожил эксперт.
Напомним, недавно Президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует 9 июля в ходе саммита "Украина - ЕС" обсудить с лидерами Евросоюза угрозы, создаваемые Россией в Черном и Азовском морях.