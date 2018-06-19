Ударит ли Россия с Азовского моря: пограничники разъяснили ситуацию

Россия перебросила в район Азовского моря мощную военную силу, однако использовать технику в местных условиях может быть непросто.

Такое мнение высказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает "5 канал".

По данным СМИ, Россия перебросила в район Азова 6 артиллерийских катеров, около 7 десантных кораблей и ракетные корветы.

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По словам Слободяна, Азовское море сложное для ведения морских военных, поскольку оно неглубокое и там резко меняются течения.

Он добавил, что профессиональные моряки дают невысокую оценку успеха любой морской операции на Азове.

Учитывая то, что Азовское море небольшое по своиму бассейну и его фактически контролируют техническими средствами слежения, возможны наступательные действия всегда могут быть присечены,

– отметил Слободян.

Как пояснил представитель ГНСУ, Россия акцентирует внимание на том, что ракетные крейсеры могут наносить удары с дальней дистанции.

"Вторая позиция – это больше позиция психологического давления. Поэтому эту обстановку мы знаем, отслеживаем, совместные мероприятия отрабатываем со штабом Объединенных сил и в рамках сектора национальной безопасности и обороны", – заверил Слободян.

Напомним, Россия привела силы своего Черноморского флота в полную боевую готовность. Причиной таких действий послужили якобы возможные провокации со стороны Украины у берегов оккупированного Крыма во время Чемпионата мира по футболу.