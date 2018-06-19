Чи вдарить Росія з Азовського моря: прикордонники роз’яснили ситуацію

Росія перекинула в район Азовського моря потужну військову силу, проте використати техніку в тамтешніх умовах може бути непросто.

Таку думку висловив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, повідомляє "5 канал".

За даними ЗМІ, Росія перекинула в район Азова 6 артилерійських катерів, близько 7 десантних кораблів та ракетні корвети.

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За словами Слободяна, Азовське море складне для ведення морських військових, оскільки воно неглибоке і там різко змінюються течії.

Він додав, що професійні моряки дають невисоку оцінку успіху будь-якої морської операції на Азові.

Враховуючи те, що Азовське море невелике за своїм басейном і його, фактично, контролюють технічними засобами стеження, можливі наступальні дії завжди можуть бути упереджені,

– відзначив Слободян.

Як пояснив речник ДПСУ, Росія акцентує на тому, що ракетні крейсери можуть завдавати удари з далекої відстані.

"Друга позиція – це більше позиція психологічного тиску. Тому цю обстановку ми знаємо, відстежуємо, спільні заходи відпрацьовуємо із штабом Об'єднаних сил і в рамках сектору національної безпеки та оборони", – запевнив Слободян.

Нагадаємо, Росія привела сили свого Чорноморського флоту в повну бойову готовність. Причиною таких дій послугували нібито можливі провокації зі сторони України біля берегів окупованого Криму під час Чемпіонату світу з футболу.