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Турчинов попередив про провокації Росії на Азовському узбережжі

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Турчинов попередив про провокації Росії на Азовському узбережжі
Турчинов попередив про провокації Росії на Азовському узбережжі / Korrespondent.net

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що посилення десантних спроможностей Росії в Азовському регіоні свідчить про можливість провокацій зі сторони РФ на Азовському узбережжі.

Про це Турчинов розповів під час зустрічі з послом Великобританії в Україні Джудіт Гоф, нагадавши про спроби блокування росіянами кораблів, які прямують до українських портів в Азовському морі.

Секретар РНБО також поінформував Гоф про загострення ситуації на сході України через постійні агресивні дії та інтенсивні обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ.

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"Водночас Об'єднані сили готові адекватно реагувати на будь-які провокації", – наголосив Турчинов.

Сторони також обговорили питання щодо можливості проведення миротворчої операції на сході України та питання ухвалення закону "Про національну безпеку". Турчинов висловив сподівання, що на наступному тижні "закон, який був напрацьований разом з міжнародними експертами, буде ухвалений парламентом у цілому".

Цей закон дуже важливо ухвалити напередодні Брюссельського саміту НАТО, адже саме він регламентує приведення всього сектору безпеки і оборони України у відповідність до стандартів Альянсу, що має важливе значення для подальшої інтеграції нашої країни до НАТО,
– наголосив глава РНБО.

Своєю чергою, Гоф наголосила, що Велика Британія підтримує незалежність та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, напередодні Росія привела сили свого Чорноморського флоту в повну бойову готовність. Причиною таких дій послугували нібито можливі провокації зі сторони України біля берегів окупованого Криму під час Чемпіонату світу з футболу.

Теги: Новини України Новини політики Олександр Турчинов РНБО Новини Росії Водний транспорт Операція Об'єднаних сил Законодавство Законопроект НАТО Великобританія
Джерело: 24 канал
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