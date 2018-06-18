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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Треба наступати, – Москаль закликав до радикальних дій на Донбасі

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Москаль закликав до наступу українських бійців на ворожі позиції на Донбасі
Москаль закликав до наступу українських бійців на ворожі позиції на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Українська армія має поповнитися "безбашеними" військовослужбовцями, і тоді можна починати наступ на позиції російських окупаційних військ на окупованому Донбасі.

Про це заявив голова Закарапатської ОДА Геннадій Москаль в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

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Він розповів, що саме у зоні бойових дій захисники проявляють дух і патріотичність, незважаючи на свою національність.

"Уже навіть маленьке Закарпаття має сотню загиблих на війні з Росією. І, до речі, перший загиблий – етнічний угорець, з Берегового. Маса етнічних угорців служать у 128-й бригаді, воюють добровольцями. Але про це не модно говорити. Якщо я про це кажу – багато видань намагаються "профільтрувати". На війні не має значення, якою мовою він говорить. На війні має значення, який він боєць, або який духом. Війна перевіряє людину", – зауважив політик.

За словами очільника Закарпатської ОДА, багато військових не витримують на війні.

Накладають на себе руки, спиваються, не можуть себе в житті знайти після війни. Це як горілка. Кажуть, що вона розуму не додає, вона тільки перевіряє – є розум чи ні. Так і війна. Воїни мають бути безбашенні. Якщо ми таких наберемо і будемо готові до бою, то треба діяти так, як вчинила Росія. Наступати. Іншого шляху я не бачу. Рано чи пізно нам доведеться на це зважитися,
– наголосив Москаль.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Геннадій Москаль Новини Закарпаття Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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