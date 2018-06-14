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Він був для України чужим, – Москаль відзначився резонансною заявою про Крим

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Геннадій Москаль
Геннадій Москаль / Громадське

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль вважає, що окупований Росією Крим до анексії ніколи по-справжньому не був українським.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Обозреватель".

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Геннадій Москаль каже, що 4 роки, коли в Криму з’явились так звані "зелені чоловічки", ніхто не чинив спротиву.

Ще питають, як забрати Крим? А ми що, його обороняли? Ми самі його й здали. Якщо оборонцям Донбасу, які воюють і віддають свої життя, ми ставимо пам’ятники по всій Україні, то по Криму є хоч один оборонець, хто достойний пам’ятника? Немає. Всі здалися: СБУ, Міністерство внутрішніх справ, тодішні внутрішні війська, військово-морський флот з кораблями. Ніхто не чинив спротиву. Чи якогось убили "зеленого чоловічка", чи взяли в полон? Чи зірвали з нього маску хоча б – хто ти є, покажи своє обличчя?! 
– обурено констатував губернатор Закарпаття.

За словами Москаля, для України Крим був своєрідною офшорною зоною, "де відмивалося все награбоване".

"Він був для України чужим. Крим для України – це була така офшорна зона, де відмивалося все награбоване, крадене. Все в землю перетворювалось, у купку землі. Будувались будинки, палаци, на літо туди приїздили "верхи", – всі, хто мав гроші. Як і проститутки", – згадує голова Закарпатської ОДА.

Геннадій Москаль зауважив, що всі російські артисти, який зараз заборонений в’їзд в Україну, виступали тоді у палаці "Ювілейний" в центрі Ялти, а всі українські високопосадовці отримувати запрошення на ці концерти.

Раніше Геннадій Москаль заявив, що ФСБ Росії намагалось зробити на Закарпатті "другий Крим".

Теги: Новини України Новини політики Геннадій Москаль Новини Закарпаття Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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