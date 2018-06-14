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Он был для Украины чужим, – Москаль отличился резонансным заявлением о Крыме

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Геннадий Москаль
Геннадий Москаль / Громадское

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль считает, что оккупированный Россией Крым до аннексии никогда по-настоящему не был украинским.

Об этом он заявил в интервью изданию "Обозреватель".

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Геннадий Москаль говорит, что 4 года назад, когда в Крыму появились так называемые "зеленые человечки", никто не оказывал сопротивления.

Еще спрашивают, как забрать Крым? А мы что его обороняли? Мы сами его и сдали. Если защитникам Донбасса, которые воюют и отдают свои жизни, мы ставим памятники по всей Украине, то по Крыму есть хоть один защитник, кто достоин памятника? Нет. Все сдались: СБУ, Министерство внутренних дел, тогдашние внутренние войска, военно-морской флот с кораблями. Никто не оказывал сопротивления. Убили ли какого-то "зеленого человечка", или взяли в плен? Сорвали ли с него маску хотя бы – кто ты, покажи свое лицо?!
– возмущенно констатировал губернатор Закарпатья.

По словам Москаля, для Украины Крым был своеобразной оффшорной зоной, "где отмывалось все награбленное".

"Он был для Украины чужим. Крым для Украины – это была такая оффшорная зона, где отмывалось все награбленное, ворованное. Все в землю превращалось, в кучку земли. Строились дома, дворцы, на лето туда приезжали "верхи" – все, кто имел деньги. Как и проститутки", – вспоминает глава Закарпатской ОГА.

Геннадий Москаль отметил, что все российские артисты, которым сейчас запрещен въезд в Украину, выступали тогда во дворце "Юбилейный" в центре Ялты, а все украинские чиновники получали приглашения на эти концерты.

Ранее Геннадий Москаль заявил, что ФСБ России пыталась сделать на Закарпатье "второй Крым".

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Закарпатья Геннадий Москаль
Источник: 24 Канал
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