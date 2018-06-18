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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Надо наступать, – Москаль призвал к радикальным действиям на Донбассе

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Москаль призвал к наступлению украинских бойцов на вражеские позиции на Донбассе
Москаль призвал к наступлению украинских бойцов на вражеские позиции на Донбассе / Фото из открытых источников

Украинская армия должна пополниться "безбашенными" военнослужащими, и тогда можно начинать наступление на позиции российских оккупационных войск на оккупированном Донбассе.

Об этом заявил председатель Закарапатськои ОГА Геннадий Москаль в интервью изданию "Обозреватель".

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Он рассказал, что именно в зоне боевых действий защитники проявляют дух и патриотизм, несмотря на свою национальность.

"Уже даже маленькое Закарпатье имеет сотню погибших на войне с Россией. И, кстати, первый погибший – этнический венгр, с Берегового. Масса этнических венгров служат в 128-й бригаде, воюют добровольцами. Но об этом не модно говорить. Если я об этом говорю – многие издания пытаются "профильтровать". На войне не имеет значения, на каком языке он говорит. На войне имеет значения, какой он боец, или какой духом. Война проверяет человека", – отметил политик.

По словам главы Закарпатской ОГА, многие военные не выдерживают на войне.

Накладывают на себя руки, спиваются, не могут себя в жизни найти после войны. Это как водка. Говорят, что она ума не добавляет, она только проверяет – есть ум или нет. Так и война. Воины должны быть безбашенные. Если мы таких наберем и будем готовы к бою, то надо действовать так, как поступила Россия. Наступать. Другого пути я не вижу. Рано или поздно нам придется на это решиться,
– отметил Москаль.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости России Украина – Россия Новости Закарпатья Геннадий Москаль
Источник: 24 Канал
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