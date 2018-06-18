Турчинов предупредил о провокациях России на Азовском побережье

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что усиление десантных возможностей России в Азовском регионе свидетельствует о возможности провокаций со стороны РФ на Азовском побережье.

Об этом Турчинов рассказал во время встречи с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф, напомнив о попытках блокирования россиянами кораблей, которые направляются вк украинские порты в Азовском море.

Секретарь СНБО также проинформировал Гоф об обострении ситуации на востоке Украины из-за постоянных агрессивных действий и интенсивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

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"В то же время Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации", – подчеркнул Турчинов.

Стороны также обсудили вопрос о возможности проведения миротворческой операции на востоке Украины и вопрос принятия закона "О национальной безопасности". Турчинов выразил надежду, что на следующей неделе "закон, который был разработан совместно с международными экспертами, будет принят парламентом в целом".

Этот закон очень важно принять накануне Брюссельского саммита НАТО, ведь именно он регламентирует приведение всего сектора безопасности и обороны Украины в соответствие к стандартам НАТО, что имеет важное значение для дальнейшей интеграции нашей страны в НАТО,

– подчеркнул глава СНБО.

В свою очередь, Гоф отметила, что Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, накануне Россия привела силы своего Черноморского флота в полную боевую готовность. Причиной таких действий послужили якобы возможные провокации со стороны Украины у берегов оккупированного Крыма во время Чемпионата мира по футболу.