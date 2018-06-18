14:14
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 18°C
  • вторник
    28°C 18°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Турчинов предупредил о провокациях России на Азовском побережье

40 Читати новину українською
Турчинов предупредил о провокациях России на Азовском побережье
Турчинов предупредил о провокациях России на Азовском побережье / Korrespondent.net

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что усиление десантных возможностей России в Азовском регионе свидетельствует о возможности провокаций со стороны РФ на Азовском побережье.

Об этом Турчинов рассказал во время встречи с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф, напомнив о попытках блокирования россиянами кораблей, которые направляются вк украинские порты в Азовском море.

Секретарь СНБО также проинформировал Гоф об обострении ситуации на востоке Украины из-за постоянных агрессивных действий и интенсивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Читайте также: Надо наступать, – Москаль призвал к радикальным действиям на Донбассе

"В то же время Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации", – подчеркнул Турчинов.

Стороны также обсудили вопрос о возможности проведения миротворческой операции на востоке Украины и вопрос принятия закона "О национальной безопасности". Турчинов выразил надежду, что на следующей неделе "закон, который был разработан совместно с международными экспертами, будет принят парламентом в целом".

Этот закон очень важно принять накануне Брюссельского саммита НАТО, ведь именно он регламентирует приведение всего сектора безопасности и обороны Украины в соответствие к стандартам НАТО, что имеет важное значение для дальнейшей интеграции нашей страны в НАТО,
– подчеркнул глава СНБО.

В свою очередь, Гоф отметила, что Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, накануне Россия привела силы своего Черноморского флота в полную боевую готовность. Причиной таких действий послужили якобы возможные провокации со стороны Украины у берегов оккупированного Крыма во время Чемпионата мира по футболу.

Теги: Новости Украины Законопроект Законодательство Операция Объединенных сил Водный транспорт Новости России СНБО Александр Турчинов Новости политики Великобритания НАТО
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сегодня, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 214
Надо наступать, – Москаль призвал к радикальным действиям на Донбассе
сегодня, 13:38 Надо наступать, – Москаль призвал к радикальным действиям на Донбассе
200
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Растаможивание авто на "еврономерах": в Раде сделали резонансное заявление
сегодня, 13:04 Растаможивание авто на "еврономерах": в Раде сделали резонансное заявление
546
Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
сегодня, 08:40 Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
Ольга Черненко 1568
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук