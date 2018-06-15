Россия привела Черноморский флот в полную боевую готовность из-за опасения действий Украины,–СМИ

Россия привела силы своего Черноморского флота в полную боевую готовность. Причиной таким действиям послужили якобы возможные провокации со стороны Украины у берегов оккупированного Крыма во время Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Россия отправила в район Азовского моря дополнительные корабли и увеличила количество боевых вылетов авиации.

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Источник издания в береговых войсках России сказал, что состояние повышенной боеготовности продлится до 31 июля, хотя ЧМ завершится уже 15 июля.

В свою очередь Министерство обороны России отрицает факт приведения в боевую готовность сил Черноморского флота, убеждая, что это выдумки журналистов.

В Украине прокомментировали информацию о якобы готовящихся провокациях.

"Независимо от стонов перепуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам", – ответили в офисе Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с Александром Турчиновым.