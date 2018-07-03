14:01
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Росія нахабніє в Азовському морі: ФСБ затримала судна біля берегів України

449 Читать новость на русском
Росія біля берегів України затримала турецькі суховантажі Halisdemir і Nazlim
Росія біля берегів України затримала турецькі суховантажі Halisdemir і Nazlim / Колаж 24 канал

Уночі з 2 проти 3 липня в Азовському морі на південь від Бердянська берегова охорона ФСБ Росії затримала два судна, що прямували до та з Маріуполя. Затримання сталося майже в одній точці.

Про це сповістив керівник проекту "Майдан Закордонних Справ" Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Командувач ВМС розповів, як Україна готується протистояти Росії в Азовському морі

За його інформацією, 02 липня орієнтовно о 20:30 на відстані 12 морських миль (22 кілометри) на південь від Бердянської коси (46°25'59" N 36°45'52" E) берегова охорона ФСБ РФ затримала турецький суховантаж Halisdemir (IMO: 9517331): судно йшло з Маріуполя до Туркелі (Туреччина). Як зауважив він, тривалість затримки склала 2 години.

Водночас Клименко оприлюднив деталі затримання судна, що йшло до Маріуполя. Це також був суховантаж, що ішов під прапором Туреччини.

"03 липня орієнтовно о 00:30 на відстані 11 морських миль (20 кілометрів) на південь від Бердянської коси (46°28'06" N 36°50'34" E) берегова охорона ФСБ РФ затримала турецький суховантаж Nazlim (IMO: 7802122), судно йшло до Маріуполя. Тривалість затримки – 3 години", – додав він.

Крім того активіст підкреслив, якщо МЗС України оперативно додасть ці факти до "морського" позову України в міжнародний суд, то через рік-два їх туди додадуть, а років через п'ять розглянуть.

Нагадаємо, за словами представника головного управління розвідки міністерства оборони України Вадима Скібіцького, близько 40 російських бойових катерів зайшли до акваторії Азовського моря. Крім того, він зауважив, що навіть два малих ракетних кораблі перекидались сюди з Каспії.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Водний транспорт Бердянськ Новини Маріуполя
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сьогодні, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 463
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сьогодні, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 711
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
569
Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
сьогодні, 08:38 Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
Євгенія Мазур 1828
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук