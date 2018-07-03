Росія нахабніє в Азовському морі: ФСБ затримала судна біля берегів України

Уночі з 2 проти 3 липня в Азовському морі на південь від Бердянська берегова охорона ФСБ Росії затримала два судна, що прямували до та з Маріуполя. Затримання сталося майже в одній точці.

Про це сповістив керівник проекту "Майдан Закордонних Справ" Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

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За його інформацією, 02 липня орієнтовно о 20:30 на відстані 12 морських миль (22 кілометри) на південь від Бердянської коси (46°25'59" N 36°45'52" E) берегова охорона ФСБ РФ затримала турецький суховантаж Halisdemir (IMO: 9517331): судно йшло з Маріуполя до Туркелі (Туреччина). Як зауважив він, тривалість затримки склала 2 години.

Водночас Клименко оприлюднив деталі затримання судна, що йшло до Маріуполя. Це також був суховантаж, що ішов під прапором Туреччини.

"03 липня орієнтовно о 00:30 на відстані 11 морських миль (20 кілометрів) на південь від Бердянської коси (46°28'06" N 36°50'34" E) берегова охорона ФСБ РФ затримала турецький суховантаж Nazlim (IMO: 7802122), судно йшло до Маріуполя. Тривалість затримки – 3 години", – додав він.

Крім того активіст підкреслив, якщо МЗС України оперативно додасть ці факти до "морського" позову України в міжнародний суд, то через рік-два їх туди додадуть, а років через п'ять розглянуть.