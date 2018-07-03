Росія нахабніє в Азовському морі: ФСБ затримала судна біля берегів України
Уночі з 2 проти 3 липня в Азовському морі на південь від Бердянська берегова охорона ФСБ Росії затримала два судна, що прямували до та з Маріуполя. Затримання сталося майже в одній точці.
Про це сповістив керівник проекту "Майдан Закордонних Справ" Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.
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За його інформацією, 02 липня орієнтовно о 20:30 на відстані 12 морських миль (22 кілометри) на південь від Бердянської коси (46°25'59" N 36°45'52" E) берегова охорона ФСБ РФ затримала турецький суховантаж Halisdemir (IMO: 9517331): судно йшло з Маріуполя до Туркелі (Туреччина). Як зауважив він, тривалість затримки склала 2 години.
Водночас Клименко оприлюднив деталі затримання судна, що йшло до Маріуполя. Це також був суховантаж, що ішов під прапором Туреччини.
"03 липня орієнтовно о 00:30 на відстані 11 морських миль (20 кілометрів) на південь від Бердянської коси (46°28'06" N 36°50'34" E) берегова охорона ФСБ РФ затримала турецький суховантаж Nazlim (IMO: 7802122), судно йшло до Маріуполя. Тривалість затримки – 3 години", – додав він.
Крім того активіст підкреслив, якщо МЗС України оперативно додасть ці факти до "морського" позову України в міжнародний суд, то через рік-два їх туди додадуть, а років через п'ять розглянуть.
Нагадаємо, за словами представника головного управління розвідки міністерства оборони України Вадима Скібіцького, близько 40 російських бойових катерів зайшли до акваторії Азовського моря. Крім того, він зауважив, що навіть два малих ракетних кораблі перекидались сюди з Каспії.