Українські військові назвали напрямок, де Росія посилює війська

У Головному управлінні розвідки заявили, що Росія посилює окупаційні війська на Маріупольському напрямку. Здійснюється це за рахунок підрозділів зі складу бойовиків псевдореспублік і найманців.

Про це під час брифінгу розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник.

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"Посилення окупаційних військ на Маріупольському напрямку здійснюється за рахунок підрозділів зі складу так званих "МВС "ДНР" і воєнізованих формувань "Приазовського казачого війська", – зауважив він.

Водночас речник Міноборони додав, що наразі триває інтенсивна агітація серед населення тимчасово окупованих територій та військовослужбовців 1 армійського корпусу ЗС РФ з метою прискорення комплектування підрозділів цих "казаків".

Під час пропагандистських заходів, кандидатам обіцяють підвищене грошове забезпечення та забезпечення речовим майном — парадною формою. Водночас для потенційних так званих "казаків" підписання будь-яких контрактів не передбачено. Зарахування кандидатів на всі види забезпечення, в тому числі грошове, буде здійснюватися лише після проходження ними двотижневого випробувального терміну на передовій,

– підкреслив Мотузяник.

Нагадаємо, напередодні 24 канал повідомляв, що проросійські бойовики відкривали провокативний вогонь саме на Маріупольському напрямку.