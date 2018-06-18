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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинские военные назвали направление, где Россия усиливает войска

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Россия усиливает оккупационные войска на Мариупольском направлении
Россия усиливает оккупационные войска на Мариупольском направлении / Соцсети

В Главном управлении разведки заявили, что Россия усиливает оккупационные войска на Мариупольском направлении. Осуществляется это за счет подразделений из состава боевиков псевдореспублик и наемников.

Об этом во время брифинга рассказал представитель Минобороны Александр Мотузяник.

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"Усиление оккупационных войск на Мариупольском направлении осуществляется за счет подразделений из состава так называемых" МВД "ДНР" и военизированных формирований "Приазовского казачьего войска", – отметил он.

В то же время представитель Минобороны добавил, что сейчас идет интенсивная агитация среди населения временно оккупированных территорий и военнослужащих 1 армейского корпуса ВС РФ с целью ускорения комплектования подразделений этих "казаков".

Во время пропагандистских мероприятий, кандидатам обещают повышенное денежное обеспечение и обеспечение вещевым имуществом – парадной формой. В то же время для потенциальных так называемых "казаков" подписание каких-либо контрактов не предусмотрено. Зачисление кандидатов на все виды обеспечения, в том числе денежное, будет осуществляться только после прохождения ими двухнедельного испытательного срока на передовой,
–подчеркнул Мотузяник.

Напомним, накануне 24 канал сообщал, что пророссийские боевики открывали провокационный огонь именно на Мариупольском направлении.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Операция Объединенных сил Новости Мариуполя Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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