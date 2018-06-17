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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Оккупационные войска России открывали провокационный огонь на Мариупольском направлении

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Оккупационные войска России открывали провокационный огонь на Мариупольском направлении
/ Фото из открытых источников

В течение текущих суток, 17 июня, пророссийские боевики открывали огонь из стрелкового оружия по позициям украинских защитников. Несмотря на это, в штабе уверяют, что ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

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"Противник с 7 утра до 18 часов один раз открывал провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям вблизи населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении", – говорится в сообщении штаба.

За текущие сутки потерь не зафиксировано.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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