Оккупационные войска России открывали провокационный огонь на Мариупольском направлении
В течение текущих суток, 17 июня, пророссийские боевики открывали огонь из стрелкового оружия по позициям украинских защитников. Несмотря на это, в штабе уверяют, что ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.
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"Противник с 7 утра до 18 часов один раз открывал провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям вблизи населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении", – говорится в сообщении штаба.
За текущие сутки потерь не зафиксировано.
Источник: 24 Канал
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