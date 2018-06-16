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Фанаты из Швейцарии вместо Ростова чуть не попали в оккупированный Донецк: фото

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Швейцарские болельщики вместо Ростова едва не попали на передовую на Донбассе
Швейцарские болельщики вместо Ростова едва не попали на передовую на Донбассе / Facebook

Болельщики из Швейцарии автомобилем ехали на матч Чемпионата мира по футболу в российском Ростове-на-Дону, а чуть не попали на территорию, оккупированную пророссийскими боевиками.

17 июня в рамках ЧМ-2018 на стадионе "Ростов Арена" запланирован матч между сборными Швейцарии и Бразилии.

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Именно на него через территорию Украины ехали швейцарские болельщики.

Как написала в своем Facebook волонтер Анна Домбровская, из-за ошибочных подсказок навигатора фаны чуть не попали на передовую на Донбассе.

Навигатор проложил им путь в Ростов через оккупированный Донецк, а ночевать они планировать в отеле на территории оккупированной Амвросиевки.

Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону, если поездка в страну-оккупанта вообще может быть безопасной,
– написала волонтер.

Гражданам Украины МИД и правозащитники настоятельно советуют не ехать на ЧМ-2018 в Россию.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России Швейцария Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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