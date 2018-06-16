Фанати зі Швейцарії замість Ростова ледь не потрапили в окупований Донецьк: фото

Вболівальники зі Швейцарії автомобілем їхали на матч Чемпіонату світу з футболу у російському Ростові-на-Дону, а ледь не потрапили на територію окуповану проросійськими бойовиками.

17 червня в рамках ЧС-2018 на стадіоні "Ростов Арена" запланований матч між збірними Швейцарії та Бразилії.

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Саме на нього територією України їхали швейцарські вболівальники.

Як написала у своєму Facebook волонтерка Анна Домбровська, через хибні підказки навігатора фани ледь не потрапили на передову на Донбасі.

Навігатор проклав їм шлях до Ростову через окупований Донецьк, а ночувати вони планувати у готелі на території окупованої Амвросіївки.

Довелося мені згадати англійську, щоб допомогти європейським гостям виїхати з небезпечної зони і знайти інший, більш безпечний шлях до Ростова-на-Дону, якщо поїздка в країну-окупант взагалі може бути безпечною,

– написала волонтерка.

Громадянам України МЗС та правозахисники наполегливо радять не їхати на ЧС-2018 у Росію.