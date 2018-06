Правозахисники наполегливо радять українцям не їхати на ЧС-2018: що їх там чекає

Понад 6 тисяч українців купили квитки на Чемпіонат світу з футболу, який стартував у Росії сьогодні і триватиме місяць.

Правозахисники Української Гельсінської спілки з прав людини, Центру Громадянських Свобод та ініціативи Let My People Go на прес-конференції у "Главкомі" поінформували про реальні загрози безпеці громадян України в Росії, стан із дотриманням прав людини, покрокові дії при затриманні та повідомили контактні дані держустанов і громадських організацій України та Росії, куди можна звернутись у випадку виникнення небезпеки.

ЧС-2018 засвідчить, що Росія визнана всім світом

Футбол давно став просто медійним бізнесом. Тому Росії було так важливо стати центром медійної уваги на час проведення ЧС-2018. Це засвідчить росіянам і тим, хто підтримує окупацію Криму, що Росія визнана всім світом, вважає заступниця голови правління Центру Громадянських свобод Олександра Романцова.

Футбол – ніби хороша арена для демонстрації толерантності, антирасизму і захисту прав людини. І, здавалось би, футбольні міжнародні події мали б бути зоною, на якій геополітичні чвари не мають віддзеркалюватись. Але футбол давно став просто бізнесом. Не тільки сувенірної продукції і трансферів гравців, а, перш за все, медійним. Тому кожна країна і так бореться, щоб стати центром медійної уваги і прорекламувати себе,

– каже правозахисниця.

Поведінка уболівальників з України буде віктимною

Категорія українських уболівальників, які відвідають російські міста, є дуже вразливою, переконаний керівник відділу аналітики Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко.

"Поведінка уболівальників з України буде віктимною, себто такою, що підштовхує людину стати жертвою. Вони їдуть туди розважатись, тому їхня поведінка у кращому випадку буде нейтральною. Але тільки не такою, яка б повністю влаштовувала російське законодавство. Бо уболівальник може голосно вигукувати кричалки, емоційно ділитись враженнями українською мовою, що може викликати агресію патріотично налаштованих росіян", – каже Мартиненко.

Які будуть результати, тяжко прогнозувати, вважає правозахисник. Але конфліктів у цьому ланцюжку не уникнути.

Українські фанати мають всі шанси поповнити список політв'язнів

Росія досі діє за принципом сталінських репресій: "Була б людина, а злочин знайдеться", вважає головна редакторка Euromaidan Press, учасниця кампанії Let My People Go Аля Шандра. Тому фанати з України можуть поповнити лави ув'язнених за політичними мотивами.

"У період сталінських репресій давались вказівки, скільки треба арештувати конттреволюціонерів. І їх знаходили. Схожим чином сьогодні працює машина у Росії із фабрикування справ над українськими політв'язнями. Їх малюють шпигунами, терористами і диверсантами, щоб створювати образ ворога, який потрібний тоталітарній державі. Щоб працювала машина пропаганди, показувала українців злочинцями і збільшувала ненависть, їм потрібні живі докази. І цими доказами можуть стати українські вболівальники," – коментує Шандра.

Мундіаль – хороший плацдарм для поповнення рядів українських політв'язнів з числа українських фанів, вважає також правозахисниця Романцова. Так, список з 64 українців, ув'язнених за політичними мотивами, створений російською пропагандистською машиною. Адже їм потрібні інформаційні приводи, аби показати, що Росія піклується про своїх громадян і затримує "терористів", якими полонені не є.

Багато хто з політв'язнів був у Росії не перший раз, хто їздив до родичів, хто займався туризмом. І просто в якийсь момент вони стали підходящим об'єктом для нової медійної історії. Вони не займались шпіонажем, екстремізмом чи тероризмом, а просто у певний момент "сподобались" ФСБ як об'єкт медійної історії,

– говорить Романцова.

Шандра наголосила, що окрім солідарності з українськими політв'язнями, має спрацювати й банальна обережність.

"Уявімо себе чекістами… Як вони думають? Наближається велике футбольне свято. Українці його бойкотують. А росіянам відомо, що вони влаштовують теракти, диверсії і шпигують. Що будуть робити капосні українці на чемпіонаті? Звісно, цим скористаються", – припускає правозахисниця.

Утім, доля українців, які купили квитки, але ще можуть не поїхати, залежить виключно від їх розсудливості.

Як убезпечити себе фанам?

Найбільш надійний спосіб захисту від протиправних дій – не їхати на ЧС-2018, вважає Романцова.

"Але якщо ви неймовірно сильні, рішучі і хоробрі, щоб їхати в Росію, будьте обережними. У вас мають бути в порядку всі документи, а копії сховані в надійному місці", – радить правозахисниця.

Окрім того, може статись так, що з купленим квитком вас не пропустять на територію Росії, адже сусідня держава "хвалилась", що забанила 300 тисяч українців. Відповідно, їм в'їжджати на територію Росії заборонено.

Якщо Ви все-таки перетнули кордон і заселились у готель, знайте, що вся офіційна інформація потрапляє до ФСБ, якщо ті роблять запит, наголосила Шандра.

Ви опиняєтесь з офіційно купленим квитком й офіційно заброньованим місцем у готелі на території, де офіційність залежить тільки від політичного бажання Росії. А час показує, що їхнє бажання може протирічити нормам прав людини,

– каже вона.

Варто дотримуватись рекомендацій, як себе вести на мирному зібранні, радить Мартиенко.

Так, завжди треба мати з собою ідентифікаційні документи. Одягатись у зручний одяг. Не носити при собі колючо-ріжучих предметів, які правоохоронці можуть класифікувати як холодну зброю.

Чи проводити мирні пікети у підтримку політв'язнів – cправа кожного громадянина, однак треба це робити обережно.

"Якщо ви настільки хоробрі що вирішили використовувати Чемпіонат світу і привезти туди український прапор чи табличку Save Oleg Senstov, робіть це розумно. Ви маєте знати, що будь-який поліцейський або націоналістично налаштований громадянин Росії, а таких дуже багато на вулиці, стануть для вас небезпекою. Тому краще цього не робити. І краще туди не їхати", – акцентує Романцова.

Та основне – мати контакт з родичами

"Мають бути контактні персони, які кожного разу мають знати про ваше переміщення, коли ви просто виходите з готелю на вулицю, або й навіть коли ви в нього заходите", – радить Шандра.

Що робити, коли уболівальника затримали?

Вимагати перекладача, адвоката та можливість сконтактувати з родичами.

Заздалегідь треба придумати кодові слова, які означатимуть: "затримали, не можу говорити". Або "затримали, не можу говорити, телефонуйте в консульство". Третє кодове слово означатиме: "це я кажу, але під тиском".

Щодо затриманих застосовують усі незаконні способи: підписування чистих бланків, катування.. Тому важливо бути на контакті, не бути одному. Якщо вас затримують на вулиці, кричіть своє ім'я, прізвище і номер. Це спрацьовувало як у Москві, так і у Львові,

– говорить Романцова.

До яких держструктур звертатись?

До МЗС та українських консульств в 4-х російських містах: Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Новосибірську. Рідні мають зателефонувати на цілодобову гарячу лінію на сайті МЗС і повідомити інформацію про затримання.

Однак, треба бути готовим, що консульства не відразу зможуть допомогти. Бо працюють над справами 64 українців, ув'язнених в Росії за політичними мотивами.

"Консульства – невеликі структури, які працюють цілодобово. До них треба звертатись, однак будьте готові, що вони можуть бути зайняті і не нададуть допомоги відразу," – каже Романцова.

Також вона радить писати про затриманого на сторінки кампаній Save Oleg Senstov та Let My People Go у соцмережі Facebook. Правозахисники звертатимуться через офіційних представників і партнерські організації до російських правоохоронних органів, щоб допомогти українським громадянам, затриманим у Росії.