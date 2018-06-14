Чемпіонат світу на крові: з якими трагедіями збіглося відкриття російського Мундіалю

Початок Чемпіонату світу з футболу в Росії збігся із місяцем голодування Олега Сенцова. Також у цей день 4 роки тому російські військові та проросійські бойовики збили український літак ІЛ-76.

Голодування Олега Сенцова

Український режисер розрахував: якщо відмовиться від їжі, то помре саме під час Мундіалю. І щоб не допустити цього, увесь світ взявся боротися за його життя.

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У багатьох країнах розпочались численні акції на підтримку Сенцова та інших бранців Кремля. Наприклад, художник Володимир Кузнєцов старанно вимальовував карту Росії перед будівлею представництва Європейського союзу. Таким чином він та інші учасники акції хотіли нагадати європейським політикам, що в російських застінках досі перебувають понад сім десятків українських громадян.

Сьогодні, 14 травня, рівно місяць, як Олег Сенцов почав безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх заручників в Росії,

– нагадав громадський активіст Володимир Кузнєцов.

Окрім Олега Сенцова, голодують Володимир Балух, Олександр Кольченко та Станіслав Клих. День для цієї акції – 14 червня – обрано не випадково, адже саме у четвер в Росії стартував Чемпіонат світу з футболу.

Європарламент почув українців та проголосував 14 червня за резолюцію, яка вимагає звільнити всіх українських політв'язнів. Щоправда, громадські активісти вимагали також політичний бойкот чемпіонату світу з футболу. Проте на це Європарламент не пішов.

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Українські волонтери з "Інформ напалм" зробили відео, яке демонструє, що Росія проводить Чемпіонат світу на крові. Зокрема, на одному з фрагментів футболіст м'ячем збиває малазійський "Боїнг". У літаку загинули 298 людей, і більшість пасажирів – із Нідерландів.

Відео "Інформ напалм" із закликом бойкотувати ЧС-2018 у Росії

І зворотній зв'язок не примусив чекати. У Голландії випустили поштову марку саме із цим фрагментом. Проте політичне керівництво цієї країни бойкот Чемпіонату світу не оголосило.

На сьогодні приєдналось до бойкоту дев'ять країн: Україна, Австралія, Фінляндія, Швеція, Японія, Данія, Ісландія, Польща та Велика Британія.

Збиття ІЛ-76



Збитий ІЛ-76

Це – рештки українського транспортника ІЛ-76 поблизу Луганська. Саме в цей день, 14 червня, 4 роки тому його збили російські найманці. Тоді загинуло 40 українських десантників та 9 членів екіпажу.

Проте навіть це не завадило близько шести тисячам українських вболівальників відправитись на "свято футболу" до Росії. Саме для них українські волонтери розробили календар, де чи не кожна дата цього чемпіонату позначена смертю наших солдатів.



Альтернативний календар до ЧС-2018

Проте тих, для кого спорт поза політикою і для яких в Україні війни немає, це не зупинило.