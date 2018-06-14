Чемпионат мира на крови: с какими трагедиями совпало открытие российского Мундиаля

Начало Чемпионата мира по футболу в России совпало с месяцем голодовки Олега Сенцова. Также в этот день 4 года назад российские военные и пророссийские боевики сбили украинский самолет ИЛ-76.

Голодовка Олега Сенцова

Украинский режиссер рассчитал: если откажется от еды, то умрет именно во время Мундиаля. И чтобы не допустить этого, весь мир взялся бороться за его жизнь.

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Во многих странах начались многочисленные акции в поддержку Сенцова и других пленников Кремля. Например, художник Владимир Кузнецов старательно вырисовывал карту России перед зданием представительства Европейского союза. Таким образом он и другие участники акции хотели напомнить европейским политикам, что в российских тюрьмах до сих пор находятся более семи десятков украинских граждан.

Сегодня, 14 мая, ровно месяц, как Олег Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех заложников в России,

– напомнил общественный активист Владимир Кузнецов.

Кроме Олега Сенцова, голодают Владимир Балух, Александр Кольченко и Станислав Клих. День для этой акции – 14 июня – выбран не случайно, так как именно в четверг в России стартовал Чемпионат мира по футболу.

Европарламент услышал украинцев и проголосовал 14 июня за резолюцию, которая требует освободить всех украинских политзаключенных. Правда, общественные активисты требовали также политического бойкота Чемпионата мира по футболу. Однако на это Европарламент не пошел.

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Украинские волонтеры из "Информ напалм" сделали видео, которое демонстрирует, что Россия проводит Чемпионат мира на крови. В частности, на одном из фрагментов футболист мячом сбивает малазийский "Боинг". В самолете погибли 298 человек, и большинство пассажиров – из Нидерландов.

Видео "Информ напалм" с призывом бойкотировать ЧМ-2018 в России

И обратная связь не заставила себя ждать. В Голландии выпустили почтовую марку именно с этим фрагментом. Однако политическое руководство этой страны бойкот Чемпионата мира не объявило.

На сегодня к бойкоту присоединились девять стран: Украина, Австралия, Финляндия, Швеция, Япония, Дания, Исландия, Польша и Великобритания.

Сбитие ИЛ-76



Сбитый ИЛ-76

Это – остатки украинского транспортника ИЛ-76 вблизи Луганска. Именно в этот день, 14 июня, 4 года назад его сбили российские наемники. Тогда погибли 40 украинских десантников и 9 членов экипажа.

Однако даже это не помешало около шести тысячам украинских болельщиков отправиться на "праздник футбола" в Россию. Именно для них украинские волонтеры разработали календарь, где каждая дата этого чемпионата обозначена смертью наших солдат.



Альтернативный календарь к ЧМ-2018

Однако тех, для кого спорт вне политики и для кого в Украине войны нет, это не остановило.