Борьба за Сенцова: что содержится в резолюции, принятой Европарламентом

В день открытия Чемпионата мира по футболу в России в мире продолжается другая борьба. Главный приз – освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и других пленников Кремля. В Европарламенте приняли резолюцию, в которой требуют немедленно освободить политзаключенных. За нее проголосовали почти полтысячи депутатов. А вот призыв к бойкоту ЧМ-2018 из текста резолюции убрали.

День для проведения заседания в Европарламенте выбрали не случайно. Пока в Страсбурге говорили о политзаключенных и нарушениях человеческих прав, Россия громко празднует открытие Чемпионата мира по футболу. Неуместность такого размаха отметили едва ли не все спикеры. Потому что не сомневаются, что Владимир Путин использует соревнования, как еще одно средство пропаганды и демонстрации своего могущества.

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"Олег Сенцов выступал против оккупации Крыма и был приговорен к 20-ти годам лишения свободы. Давайте не забывать, что именно это российские реалии, в то время, как там проходит Чемпионат мира", – призвал член Европарламента Мариэт Шааке.

Вспомнили депутаты и о других политзаключенных. Кроме этого, отдельно обратили внимание на массовые аресты крымских татар в оккупированном Крыму. Призвали усилить давление на Кремль и заверили, что будут поднимать этот вопрос, пока все политзаключенные не станут свободными.

А вот пункта о бойкоте спортивных соревнований в принятой резолюции нет. Зато в документе призывают осуждать нарушение прав человека, искусно скрытое под проведением Чемпионата.

Путин посадил в тюрьму Сенцова и других политзаключенных, которые нашли мужество протестовать против оккупации Крыма и войны в Украине. И именно этот Путин сейчас приглашает всех праздновать это большое спортивное событие,

– возмутилась член Европарламента Роза Тун.

Напомнили депутаты и об ужасных условиях, в которых находятся украинские политзаключенные. Отметили, что отношение к ним должно соответствовать международным стандартам, а все задержанные должны иметь доступ к адвокатам, своим семьям и получать надлежащее медицинское обслуживание.

Какую цену Путину должны заплатить за защиту свободы своего государства такие люди, как Олег Сенцов? Мы надеемся, что Олег переживет голодовку и его двое детей увидят своего отца здоровым,

– сказал член Европарламента Пятрас Ауштрявичус.

Тем временем Олег Сенцов находится в медчасти. А на прошлой неделе – даже попал в реанимацию. Об этом рассказала сестра режиссера Наталья Каплан. И добавила, что Сенцов не собирается сдаваться и умирать. Однако, точно узнать, как чувствует себя пленник, пока невозможно. Так же неизвестно, применяют ли российские тюремщики принудительное кормление. Сестра Сенцова надеется узнать больше о здоровье брата после того, как его посетит адвокат. Это произойдет в конце этой недели.