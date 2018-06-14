Боротьба за Сенцова: що міститься у резолюції, ухваленій Європарламентом

У день відкриття Чемпіонату світу з футболу у Росії у світі триває інша боротьба. Головний приз – звільнення українського режисера Олега Сенцова та інших бранців Кремля. У Європарламенті ухвалили резолюцію, у якій вимагають негайно звільнити політв'язнів. За неї проголосували майже півтисячі депутатів. А от заклик до бойкоту ЧС-2018 з тексту резолюції прибрали.

День для проведення засідання у Європарламенті обрали не випадково. Поки у Страсбурзі говорили про політв'язнів та порушення людських прав, Росія гучно святкує відкриття Чемпіонату світу з футболу. Недоречність такого розмаху зауважили чи не усі спікери. Адже не сумніваються, що Володимир Путін використовує змагання як ще один засіб пропаганди та демонстрації своєї могутності.

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"Олег Сенцов виступав проти окупації Криму і був засуджений до 20-ти років позбавлення волі. Давайте не забувати, що саме це російські реалії у той час, як там триває Чемпіонат світу", – закликав член Європарламенту Марієт Шааке.

Згадали депутати і про інших політв'язнів. Крім цього, окремо звернули увагу на масові арешти кримських татар в окупованому Криму. Закликали посилити тиск на Кремль і запевнили, що підніматимуть це питання, аж доки усі політв'язні не стануть вільними.

А от пункту про бойкот спортивних змагань в ухваленій резолюції немає. Натомість у документі закликають засуджувати порушення прав людини, майстерно приховане під проведенням Чемпіонату.

Путін ув'язнив Сенцова та інших політв'язнів, які знайшли мужність протестувати проти окупації Криму та війни в Україні. І саме цей Путін зараз запрошує всіх святкувати цю велику спортивну подію,

– обурилась членкиня Європарламенту Роза Тун.

Нагадали депутати і про жахливі умови, в яких перебувають українські політв'язні. Наголосили, що ставлення до них має відповідати міжнародним стандартам, а всі затримані повинні мати доступ до адвокатів, своїх сімей і отримувати належне медичне обслуговування.

Яку ціну Путіну мають заплатити за захист свободи своєї держави такі люди, як Олег Сенцов? Ми сподіваємось, що Олег переживе голодування і його двоє дітей побачать свого батька здоровим,

– сказав член Європарламенту Пятрас Ауштрявічус.

Тим часом Олег Сенцов перебуває у медчастині. А минулого тижня – навіть потрапив у реанімацію. Про це розповіла сестра режисера Наталія Каплан. І додала, що Сенцов не збирається здаватися і помирати. Однак, точно дізнатися, як почувається бранець, поки неможливо. Так само невідомо, чи застосовують російські тюремники примусове годування. Сестра Сенцова сподівається дізнатися більше про здоров'я брата після того, як його відвідає адвокат. Це відбудеться наприкінці цього тижня.