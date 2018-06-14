17:45
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Боротьба за Сенцова: що міститься у резолюції, ухваленій Європарламентом

47 Читать новость на русском

У день відкриття Чемпіонату світу з футболу у Росії у світі триває інша боротьба. Головний приз – звільнення українського режисера Олега Сенцова та інших бранців Кремля. У Європарламенті ухвалили резолюцію, у якій вимагають негайно звільнити політв'язнів. За неї проголосували майже півтисячі депутатів. А от заклик до бойкоту ЧС-2018 з тексту резолюції прибрали.

День для проведення засідання у Європарламенті обрали не випадково. Поки у Страсбурзі говорили про політв'язнів та порушення людських прав, Росія гучно святкує відкриття Чемпіонату світу з футболу. Недоречність такого розмаху зауважили чи не усі спікери. Адже не сумніваються, що Володимир Путін використовує змагання як ще один засіб пропаганди та демонстрації своєї могутності.

Читайте також:  Українська делегація вже наступного тижня відвідає політв'язнів в російських в'язницях

"Олег Сенцов виступав проти окупації Криму і був засуджений до 20-ти років позбавлення волі. Давайте не забувати, що саме це російські реалії у той час, як там триває Чемпіонат світу", – закликав член Європарламенту Марієт Шааке.

Згадали депутати і про інших політв'язнів. Крім цього, окремо звернули увагу на масові арешти кримських татар в окупованому Криму. Закликали посилити тиск на Кремль і запевнили, що підніматимуть це питання, аж доки усі політв'язні не стануть вільними.

А от пункту про бойкот спортивних змагань в ухваленій резолюції немає. Натомість у документі закликають засуджувати порушення прав людини, майстерно приховане під проведенням Чемпіонату.

Путін ув'язнив Сенцова та інших політв'язнів, які знайшли мужність протестувати проти окупації Криму та війни в Україні. І саме цей Путін зараз запрошує всіх святкувати цю велику спортивну подію,
– обурилась членкиня Європарламенту Роза Тун.

Нагадали депутати і про жахливі умови, в яких перебувають українські політв'язні. Наголосили, що ставлення до них має відповідати міжнародним стандартам, а всі затримані повинні мати доступ до адвокатів, своїх сімей і отримувати належне медичне обслуговування.

Яку ціну Путіну мають заплатити за захист свободи своєї держави такі люди, як Олег Сенцов? Ми сподіваємось, що Олег переживе голодування і його двоє дітей побачать свого батька здоровим,
– сказав член Європарламенту Пятрас Ауштрявічус.

Тим часом Олег Сенцов перебуває у медчастині. А минулого тижня – навіть потрапив у реанімацію. Про це розповіла сестра режисера Наталія Каплан. І додала, що Сенцов не збирається здаватися і помирати. Однак, точно дізнатися, як почувається бранець, поки неможливо. Так само невідомо, чи застосовують російські тюремники примусове годування. Сестра Сенцова сподівається дізнатися більше про здоров'я брата після того, як його відвідає адвокат. Це відбудеться наприкінці цього тижня. 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ Європарламент
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сьогодні, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 373
Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
сьогодні, 16:00 Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
Віталій Шабунін 254
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
сьогодні, 16:00 Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
2
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сьогодні, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1134
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сьогодні, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 684
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук