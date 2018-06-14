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Українська делегація вже наступного тижня відвідає політв'язнів в російських в'язницях

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Українська делегація вже наступного тижня відвідає політв'язнів в російських в'язницях
Українська делегація вже наступного тижня відвідає політв'язнів в російських в'язницях / Слово і діло

Російський адвокат Марк Фєйгін заявив, що українська делегація до кінця червня має відвідати бранців Кремля. Зокрема, за словами правозахисника, він разом із консулом України у Москві планує наступного тижня відвідати свого підзахисного – українського журналіста Романа Сущенка.

Також, як зазначив Фейгін, до українських політв'язнів, зокрема й Олега Сенцова, має навідатися український омбудсмен Людмила Денісова.

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Тим часом, її російська колега Тетяна Москалькова повідомила журналістам, що омбудсмени обох країн вже передали одна одній списки на обмін, в кожному з яких – по 34 людини. Але український омбудсмен цю інформацію поки не підтвердила. 

Нагадаю, Романа Сущенка затримали у вересні 2016 року, звинувативши у шпигунстві, а 4 червня 2018-го йому дали 12 років колонії суворого режиму. Політв'язня Олега Сенцова затримали у травні 2014-го за начебто підготовку терористичного акту, його засудили до 20 років колонії суворого режиму.

До слова, 14 червня, Європейський парламент у резолюції, прийнятій на пленарній сесії у Страсбурзі, зажадав, щоб російська влада "негайно і беззастережно" звільнила Олега Сенцова і "всіх інших незаконно затриманих в Росії і на Кримському півострові" громадян України.

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Олег Сенцов Роман Сущенко Марк Фейгін
Джерело: 24 канал
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