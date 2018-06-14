Європарламент вимагає негайно звільнити Сенцова

Європейський парламент у резолюції, прийнятій на пленарній сесії у Страсбурзі, зажадав, щоб російська влада "негайно і беззастережно" звільнили Олега Сенцова і "всіх інших незаконно затриманих в Росії і на Кримському півострові" громадян України.

За документ проголосували 455 європейських депутатів.

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Європейський парламент в цьому документі "висловлює свою солідарність з українським кінематографістом, політичним активістом і політв'язнем Олегом Сенцової, який 14 травня 2018 року оголосив голодування, щоб домагатися звільнення незаконно затриманих співвітчизників, і стурбований наслідками голодування для здоров'я Олега Сенцова".

Євродепутати висловили занепокоєння, що у цій справі засуджений також Олександр Кольченко, засуджений до 10 років позбавлення волі, і що "ще один незаконно затриманий громадянин України Володимир Балух голодує з 19 березня".

Парламентарі ЄС стурбовані тим, що багато українських політв'язнів, зокрема Микола Карпюк, Володимир Присич, Олексій Чорний та Євген Панов, зазнавали тортур.

Наразі, стверджують євродепутати, в Росії перебувають понад 70 українських політв'язнів. Європарламент окремо засуджує порушення Росією міжнародного права в окупованому Криму.

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.