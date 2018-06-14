Европарламент требует немедленно освободить Сенцова

Европейский парламент в резолюции, принятой на пленарной сессии в Страсбурге, потребовал, чтобы российские власти "немедленно и безоговорочно" освободили Олега Сенцова и "всех остальных незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины.

За документ проголосовали 455 европейских депутата.

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Европейский парламент в этом документе "выражает свою солидарность с украинским кинематографистом, политическим активистом и политзаключенным Олегом Сенцовой, который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиваться освобождения незаконно задержанных соотечественников и обеспокоен последствиями голодания для здоровья Олега Сенцова".

Евродепутаты выразили обеспокоенность, что в этом деле осужденный также Александр Кольченко, приговорен к 10 годам лишения свободы, и что "еще один незаконно задержанный гражданин Украины Владимир Балух голодает с 19 марта".

Парламентарии ЕС обеспокоены тем, что многие украинские политзаключенные, в частности Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Черный и Евгений Панов, подвергались пыткам.

Сейчас утверждают евродепутаты, в России находятся более 70 украинских политзаключенных. Европарламент отдельно осуждает нарушение Россией международного права в оккупированном Крыму.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.