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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Олег не збирається помирати, – сестра Сенцова

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Олег Сенцов не збирається припиняти голодування
Олег Сенцов не збирається припиняти голодування / Фото з відкритих джерел

Незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов, який 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Кремлем українських політв’язнів, незважаючи на погіршення здоров'я, не має наміру припиняти свою акцію.

Про це повідомила сестра режисера Наталія Каплан, передає "Радіо Свобода".

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За словами жінки, 8 червня Сенцова відвозили в реанімацію. Зараз він перебуває в медчастині колонії, і не збирається припиняти голодування.

Невідомо поки, чи застосовували примусове годування, як погрожували. Це все буде відомо наприкінці тижня. Здаватися він не збирається, помирати не збирається, але і відступати від умов голодування теж,
– сказала Каплан.

Вона зазначила, що актуальних офіційних повідомлень про стан здоров’я політв'язня немає. Фахівці лікарні міста Лабитнангі, які 8 червня оглянули українця, вказали, що "засуджений Сенцов… постійно перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання", "Сенцову проведено низку клініко-інструментальних досліджень", а лікарям колонії "надані рекомендації щодо подальшого ведення пацієнта".

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ голодування
Джерело: 24 Канал
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