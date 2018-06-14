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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Олег не собирается умирать, – сестра Сенцова

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Олег Сенцов не собирается прекращать голодовку
Олег Сенцов не собирается прекращать голодовку / Фото из открытых источников

Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который 14 мая начал голодовку с требованием освобождения всех удерживаемых Кремлем украинских политзаключенных, несмотря на ухудшение здоровья, не намерен прекращать свою акцию.

Об этом сообщила сестра режиссера Наталья Каплан, передает "Радио Свобода".

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По словам женщины, 8 июня Сенцова отвозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти колонии, и не собирается прекращать голодовку.

Неизвестно пока, применяли ли принудительное кормление, как угрожали. Это все будет известно в конце недели. Сдаваться он не собирается, умирать не собирается, но и отступать от условий голодовки тоже,
– сказала Каплан.

Она отметила, что актуальных официальных сообщений о состоянии здоровья политзаключенного нет. Специалисты больницы города Лабытнанги, которые 8 июня осмотрели украинца, указали, что "осужденный Сенцов... постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание", "Сенцову провели ряд клинико-инструментальных исследований", а врачам колонии "даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента".

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Новости Украины Новости России голодовка Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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