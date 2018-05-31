Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов

Российская журналиста Ксения Собчак сообщила, что ей лично удалось поговорить с украинским политзаключенным Олегом Сенцовим, которого удерживают в колонии в Лабытнанги, и который уже 18-й день голодает.

Об этом она написала в Twitter.

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По ее словам политзаключенный очень похудел и у него выпали 2 зуба.

У него действительно выпало два зуба ,цынги говорит пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой,бледный. #свободуСенцову — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) May 31, 2018

У него действительно выпало два зуба, цинги говорит пока нет. Просто ужасно его жаль. Худой, бледный,

– написала Собчак.

Она добавила, что пыталась уговорить Сенцова прекратить голодовку.

Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) May 31, 2018

"Лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно, и просит не уговаривать изменить решение", – отметила Собчак.

Напомним, кинорежиссер Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку. И поставил условие – будет голодать, пока не освободят всех 64-ех заключенных украинцев. В знак солидарности за неделю начал голодать и бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков. Он исчез в прошлом году в августе, за месяц его нашли в российском СИЗО в Брянске. Кроме того, в знак протеста уже более 2 месяцев голодает крымский фермер, активист Владимир Балух.



После 15-ого дня голодания, 28 мая, Сенцов согласился на поддерживающую терапию со стороны медиков.

В чем Кремль обвиняет Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.