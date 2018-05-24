Заложник Кремля Шумков объявил голодовку в поддержку Сенцова

Российский политзаключенный, экс-член "Правого сектора" Александр Шумков объявил голодовку в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных.

Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на сестру Александру Шумкову Людмилу.

"Мы сегодня были на свидании, вчера был суд по продлению ареста, на месяц продлили. После него он узнал новости (о голодовке Сенцова, – ред.), ему адвокат передал и хотел написать записку (Сенцову), – рассказала сестра Александра Шумкова.

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Первый вариант – он хотел попросить Олега прекратить голодовку, потому что нужны силы для дальнейшей борьбы в Украине. Но конвой ему не дал написать своей рукой, он продиктовал адвокату. Записка о том, что он в поддержку Сенцова и других своих собратьев, в честь Дня героев 23 мая, объявляет голодовку,

– добавила Людмила Шумкова.

При этом сестра незаконно удерживаемого в России украинца отметила, что Александра Шумкова нет в списке политзаключенных.

"Власть на Александра вообще никаким образом не реагирует. Такое ощущение, что его вообще нет. Его даже выбросили из списка, который давали правозащитники, в том числе Мария Томак из "Медийной инициативы за права человека" – они просто выбросили его из этого списка", – рассказала Людмила Шумкова.

Напомним, незаконно осужденный в России Олег Сенцов 16 мая объявил голодовку. Требованием политзаключенного является отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Впоследствии стало известно, что голодовку в поддержку Сенцова готов объявить Александр Кольченко – еще один незаконно осужденный в России украинец.

Кто такой Александр Шумков?

Во время событий Евромайдана входил в охрану действующего нардепа Дмитрия Яроша, был членом "Правого сектора", однако вышел оттуда. Принимал участие в АТО. Шумков исчез 17 августа 2017 года в Херсоне при невыясненных обстоятельствах. Через месяц стало известно, что он находится в следственном изоляторе российского города Брянска и ему инкриминируют участие в "экстремистской организации".