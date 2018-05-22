Политзаключенный Кольченко вслед за Сенцовым готов объявить голодовку, – адвокат

Незаконно осужденный в России украинец Александр Кольченко готов объявить голодовку в поддержку еще одного украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Кольченко – Светлану Сидоркіну.

По информации журналиста, Кольченко написал письмо Сенцову, однако опасаясь цензуры, подробно рассказал о содержании этого письма адвокату Сидоркиной, которая 22 мая посетила политзаключенного в Копейской колонии.

Отметим, что свою голодовку Олег Сенцов объявил 16 мая. Таким образом, он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму, однако это требование не касается режиссера лично.

В письме он (Кольченко) написал, что, по его мнению, средство голодовки может быть эффективным для защиты только в том случае, если государство дорожит своей репутацией. Считает, что в случае с Олегом Россия может проигнорировать его голодовку, не давая умереть, просто применить принудительное кормление и отправить его на психиатрическую экспертизу,

– рассказала Сидоркина.

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Отмечается, что Кольченко не согласен с методом голодания, однако уважает позицию Сенцова "относительно освобождения политзаключенных Украины из российских тюрем и готов поддержать Олега, если будет необходимость". Также сообщается, что Кольченко очень переживает за здоровье Сенцова, поскольку знает о климате и условиях жизни в регионе, где удерживают украинского режиссера.

Кроме того, Кольченко написал обращение на имя президента России Владимира Путина с требованием вмешаться в ситуацию с голодовкой Сенцова и освободить его. Однако Кольченко также опасается, что цензура не пропустит его обращение.

"К условиям содержания в колонии у него претензий нет. Выглядит бодро, но очень переживает за Сенцова. Адвокат хотела показать ему публикации СМИ о голодовке украинского режиссера, но ей не позволили", – рассказала Сидоркина.

К слову, как заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, в Кремле примут во внимание очередное обращение деятелей науки и культуры к президенту РФ с просьбой освободить заключенного Олега Сенцова.