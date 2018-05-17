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Кольченко написал обеспокоенное письмо Сенцову: опубликованы отрывки

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Олег Сенцов и Александр Кольченко
Олег Сенцов и Александр Кольченко / Inosmi.ru

Незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме крымский активист Александр Кольченко написал письмо осужденному по тому же делу украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на правозащитницу Татьяна Щур, которая находится в Челябинске.

По информации издания, Щур получила письмо от адвоката Кольченко, который встретился с подзащитным в российской колонии в городе Копейск под Челябинском.

Отметим, 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку. Таким образом, он требует отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму. Однако это требование не касается режиссера лично.

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Сегодня узнал, что ты стал на якорь (объявил голодовку, – ред.). Я очень обеспокоен этим обстоятельством, учитывая, что когда мы с тобой общались, ты не поддерживал такие мероприятия, а также сведения о том, что состояние твоего здоровья в этой северной командировке ухудшилось,
– говорится в письме Кольченко.

Политзаключенный также написал Сенцову, что как только отсидит в штрафном изоляторе, готовится вернуться туда снова, поскольку "приближается день России".

Кольченко также написал, что взял с собой книгу "Приключения бравого солдата Швейка", поскольку "литература подобного рода помогает с должной долей серьезности относиться ко всему этому фарсу, что окружает нас".

Со своих тепличных санаторных условий я хочу пожелать тебе здоровья и сил, которые нам понадобятся на свободе в Украине,
– отметил в своем письме Кольченко.

По словам Щур, такая практика применяется в российских тюрьмах довольно часто, а именно "сидящих по тяжелым статьям, по которой сидит Кольченко, в Челябинске переводят в ШИЗО в связи с государственными праздниками. Их держат около 2 недель для профилактики. Это такой порядок, и так поступают со всеми".

К слову, накануне первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила об отсутствии прогресса от России в вопросе освобождения заложников, а также поиска пропавших без вести на Донбассе.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости России Олег Сенцов заложники
Источник: 24 Канал
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