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Порошенко отреагировал на голодовку Сенцова

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После объявления голодовки Сенцова Порошенко сделал призыв к мировому сообществу
После объявления голодовки Сенцова Порошенко сделал призыв к мировому сообществу / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на объявление голодовки незаконно осужденным в России режиссером Олегом Сенцовим призывом к международному сообществу продолжать давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных.

Об этом свидетельствует сообщение президента в Facebook.

Ранее 16 мая стало известно, что Олег Сенцов объявил голодовку. Таким образом, он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Однако это требование не касается режиссера лично.

"В знак протеста Олег объявил бессрочную голодовку против действий Кремля, который удерживает украинцев по надуманным обвинениям", – написал Порошенко.

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Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям. Мы продолжаем бороться и прилагаем все усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, которых держат на территории оккупированного Крыма, Донбасса и на территории РФ,
– говорится в сообщении главы Украинского государства.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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