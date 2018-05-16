Порошенко отреагировал на голодовку Сенцова

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на объявление голодовки незаконно осужденным в России режиссером Олегом Сенцовим призывом к международному сообществу продолжать давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных.

Об этом свидетельствует сообщение президента в Facebook.

Ранее 16 мая стало известно, что Олег Сенцов объявил голодовку. Таким образом, он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Однако это требование не касается режиссера лично.

"В знак протеста Олег объявил бессрочную голодовку против действий Кремля, который удерживает украинцев по надуманным обвинениям", – написал Порошенко.

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Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям. Мы продолжаем бороться и прилагаем все усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, которых держат на территории оккупированного Крыма, Донбасса и на территории РФ,

– говорится в сообщении главы Украинского государства.