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Порошенко зреагував на голодування Сенцова

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Після оголошення голодування Сенцова Порошенко зробив заклик до світової спільноти
Після оголошення голодування Сенцова Порошенко зробив заклик до світової спільноти / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко зреагував на оголошення голодування незаконно засудженим у Росії режисером Олегом Сенцовим закликом до міжнародної спільноти продовжувати тиск на РФ задля звільнення українських політв’язнів.

Про це свідчить допис президента у Facebook.

Раніше 16 травня стало відомо, що Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином, він вимагає відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму. Проте ця вимога не стосується режисера особисто.

"На знак протесту Олег оголосив безстрокове голодування проти дій Кремля, який утримує українців за надуманими звинуваченнями", – написав Порошенко.

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Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на Кремль, аби українські політв’язні якнайшвидше повернулися додому, до своїх родин. Ми продовжуємо боротися та докладаємо усіх зусиль для звільнення усіх незаконно ув’язнених українців, яких тримають на території окупованого Криму, Донбасу та на території РФ,
– мовиться у дописі глави Української держави.

 

Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Українці в полоні РФ Олег Сенцов Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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