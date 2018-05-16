Погано все це, – сестра Сенцова відреагувала на його голодування

Наталя Каплан, сестра незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова, вважає, що від його голодування буде більше шкоди, аніж користі.

Раніше сайт "24" повідомляв, що український режисер Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином, митець вимагає відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, вимога не стосується режисера особисто.

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Його сестра Наталя Каплан уже прокоментувала такий кроку.

"Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з 14 травня. Вимагає звільнення всіх українських політв’язнів. Погано це все, дуже погано", – зазначила вона.

Крім того, у коментарі "Громадському" жінка зауважила, що не може підтримати у цьому Сенцова.

Мені здається, це нерозумно та від голодування більше шкоди, ніж користі. Дуже страшно за нього. Олег 4 роки перебуває у пекельних умовах, без вітамінів, без сонця, без нормального харчування, під страшним психологічним пресом. Цей його крок змушує нервувати, але я знаю Олега та знаю, що він не відступить. Мені залишається тільки сподіватися, що він витримає та досягне поставленої мети,

– додала Наталя Каплан.