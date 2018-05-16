Плохо все это, – сестра Сенцова отреагировала на его голодовку

Наталья Каплан, сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, считает, что от его голодовка будет больше вреда, чем пользы.

Ранее сайт "24" сообщал, что украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку. Таким образом, деятель искусства требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, требование не касается режиссера лично.

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Его сестра Наталья Каплан уже прокомментировала такой шаг.

"Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с 14 мая. Требует освобождения всех украинских политзаключенных. Плохо это все, очень плохо", – отметила она.

Кроме того, в комментарии "Громадскому" женщина отметила, что не может поддержать в этом Сенцова.

Мне кажется, это глупо, и от голодания больше вреда, чем пользы. Очень страшно за него. Олег 4 года находится в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под страшным психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит. Мне остается только надеяться, что он выдержит и достигнет поставленной цели,

– добавила Наталья Каплан.

Напомним, в начале марта сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья ее брата существенно ухудшилось. А чуть позже военный эксперт Юрий Колесников заявил, что Олега Сенцова отравили.