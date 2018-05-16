Прогресса в освобождении политзаключенных и заложников на Донбассе нет, – Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что прогресса от России в вопросе освобождения заложников, а также поиска пропавших без вести на Донбассе нет.

Об этом она написала в Facebook.

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Ответа от русских относительно 23 российских граждан, осужденных за преступления против украинского государства, которых мы готовы передать РФ для освобождения политзаключенных и заложников, до сих пор нет,

– заявила Геращенко.

Она добавила, что "РФ мало заботится о забытых ею в донецких степях "ихтамнетов" и нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников, а также поиска пропавших".

В частности, это вызывает, по ее словам, огромное беспокойство. "Вопросы заложников требуют давления всего мира на РФ", – отмечает Геращенко и вспоминает об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных и заложников, об "объявленном Сенцовым голодании, длительном голодании Балуха".

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