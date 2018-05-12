Геращенко прокомментировала вероятность обмена Рубана на украинских пленных

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что пророссийские боевики готовы согласиться на обмен Рубана лишь на одного украинского пленного, то есть в формате 1:1.

Об этом написала Геращенко в Facebook.

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Ранее сообщалось, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что представители отдельных районов Донецкой области внесли руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в список на обмен заложниками.

Тем, кто пишет, что за этого человека можно много кого забрать, должна заметить: боевики оценивают его не так важно, и готовы забрать разве что в формате 1:1, что недопустимо,

– отмечает Геращенко.

В частности, она добавила, что внесение Рубана в список на обмен пленными "усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят".

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженного захвата Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.