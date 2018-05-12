21:29
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Геращенко прокомментировала вероятность обмена Рубана на украинских пленных

602 Читати новину українською
Геращенко прокомментировала вероятность обмена Рубана на украинских пленных
Геращенко прокомментировала вероятность обмена Рубана на украинских пленных / Фото из открытых источников

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что пророссийские боевики готовы согласиться на обмен Рубана лишь на одного украинского пленного, то есть в формате 1:1.

Об этом написала Геращенко в Facebook.

Читайте также: "Ежедневно новые человеческие жертвы": Меркель обеспокоена ситуацией на Донбассе

Ранее сообщалось, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что представители отдельных районов Донецкой области внесли руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в список на обмен заложниками.

Тем, кто пишет, что за этого человека можно много кого забрать, должна заметить: боевики оценивают его не так важно, и готовы забрать разве что в формате 1:1, что недопустимо,
– отмечает Геращенко.

В частности, она добавила, что внесение Рубана в список на обмен пленными "усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят".

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженного захвата Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Рубан Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук