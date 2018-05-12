Боевики включили Рубана в список на обмен пленными, – СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что представители отдельных районов Донецкой области внесли руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в список на обмен заложниками.

Об этом заявил Грицак во время рабочего визита в Черкасскую область, пишет "Интерфакс-Украина".

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Интересно, что мы сами были удивлены, когда получили информацию о том, что Владимира Рубана донецкая сторона заявила на обмен и внесла в список тех, в обмене кого они заинтересованы,

– сказал глава СБУ.

Грицак добавил, что это свидетельствует о том, "для кого он действительно ценен".

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.