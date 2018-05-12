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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Бойовики включили Рубана у список на обмін полоненими, – СБУ

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Рубана включили у список на обмін полоненими
Рубана включили у список на обмін полоненими / УНІАН

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що представники окремих районів Донецької області внесли керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана до списку на обмін заручниками.

Про це заявив Грицак під час робочого візиту до Черкаської області, пише "Інтерфакс-Україна".

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Цікаво, що ми самі були здивовані, коли отримали інформацію про те, що Володимира Рубана донецька сторона заявила на обмін і внесла до списку тих, в обміні кого вони зацікавлені,
– сказав глава СБУ.

Грицак додав, що це свідчить про те, "для кого він дійсно цінний".

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ Володимир Рубан Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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