Запланований Савченко та Рубаном теракт у Верховній Раді відтворили на полігоні: деталі

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що 10 травня було проведене експертне відтворення на полігоні теракту у Верховній Раді, який планували здійснити нардеп Надія Савченко та Володимир Рубан.

Про це він розповів у інтерв’ю "Радіо НВ".

"Ми провели експертне відтворення подій. І я хочу сказати, що міномети, які були привезені підозрюваним Рубаном та підозрюваною Савченко, ті міни, які були попередньо привезені окремо від мінометів, вчора були випробувані на полігоні в тій траєкторії як це планувалося. Тобто, обстріл Верховної Ради з території Труханового острова. Так ось, це діючі міномети, вони придатні для стрільби і для нанесення уражень", – заявив Матіос.

Читайте також: Матіос розповів, скільки гранат намацав у сумці Савченко біля входу в Раду

Матіос додав, що у нього склалася думка, що всі дані, які озвучив генпрокурор Юрій Луценко у Верховній Раді, коли оприлюднив подання на затримання та притягнення Савченко до відповідальності "дійсно мали і мають місце". Мова йде про те, що Савченко планувала закидати гранатами урядову та президентську ложу у парламенті, а з мінометів обрушити купол Верховної Ради. Тих, хто вижив, мали б розстрілювати бойовики у стінах Ради.

Раніше у п’ятницю генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що зброю для терактів у Києві Савченко отримала від полковників з Росії.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.