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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Савченко отримала зброю для теракту у Києві від полковників з Росії, – Луценко

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Надія Савченко
Надія Савченко / 24 Канал

Зброю для здійснення терористичного акту у центрі Києві народній депутатці Надії Савченко давали полковники з Російської Федерації. Українські правоохоронці вже встановили їхні імена та посади.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи в Острозі Рівненьскої області на "Острог Forum – 2018".

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"Нам протистоять не лише 40 тисяч озброєних сепаратистів-терористів, не тільки тисячі офіцерів російської армії, які керують ними — я це стверджую офіційно", – зауважив очільник ГПУ.

За його словами, після Революції гідності Україна живе в умовах трьох воєн: перша очевидна – це війна з російськими окупантами та проросійськими сепаратистами на Донбасі.

"Хоча б на прикладі запланованого Надією Савченко терористичного акту ми довели, що конкретні полковники Російської Федерації видавали їй зброю для терористичного акту в центрі української столиці", – заявив генпрокурор.

Луценко додав, що правоохоронцям відомі імена-прикриття, прізвища та посадові звання цих полковників.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини політики Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Юрій Луценко Розслідування Надія Савченко Затримання Савченко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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