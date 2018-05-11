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Савченко получила оружие для теракта от полковников из России, – Луценко

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / 24 Канал

Оружие для совершения террористического акта в центре Киева народному депутату Надежде Савченко давали полковники из Российской Федерации. Украинские правоохранители уже установили их имена и должности.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Остроге Ровненской области на "Острог Forum – 2018".

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"Нам противостоят не только 40 тысяч вооруженных сепаратистов-террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими - я это утверждаю официально", - отметил глава ГПУ.

По его словам, после революции достоинства Украина живет в условиях трех войн: первая очевидная – это война с российскими оккупантами и пророссийскими сепаратистами на Донбассе.

"Хотя бы на примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы", – заявил генпрокурор.

Луценко добавил, что правоохранителям известны имена-прикрытия, фамилии и должностные звания этих полковников.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России Юрий Луценко Расследования Надежда Савченко Задержание Савченко ГПУ
Источник: 24 Канал
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