Рада сняла неприкосновенность с Савченко и позволила ее арестовать

Надежда Савченко теперь без депутатского иммунитета. Верховная Рада 22 марта сняла с нее неприкосновенность.

За снятие неприкосновенности с Надежды Савченко проголосовали 291 нардеп, 8 – против.

Кроме этого, нардепы дали разрешение на задержание и арест нардепа. За задержание проголосовали 277 нардепов, а за арест – 268 парламентариев.

Читайте также: В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях

Надежду Савченко подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Рубаном планировали убийства Президента Украины, премьер-министра и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

На заседании Верховной Рады генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видеозаписи, на которых Савченко и Рубан сообщили офицерам ВСУ о своих планах покушения на государственных деятелей и свержения конституционного строя в Украине. Кроме того, в ГПУ есть видео, как Рубан перевозил оружие из оккупированного Донецка.

Читайте также: Покушение на Порошенко: Луценко рассказал, с чего Рубан планировал убить президента