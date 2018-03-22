Покушение на Порошенко: Луценко рассказал, из чего Рубан планировал убить президента

В четверг, 22 марта, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан планировал покушение на президента Петра Порошенко с помощью винтовки "Топаз".

Об этом Луценко рассказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады, который рассмотривает представление ГПУ о снятии неприкосновенности и аресте Надежды Савченко.

2 декабря 2017 года Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля, и которая производится исключительно в так называемой "ДНР "

– рассказал Луценко.

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"Позже в этот же дни состоялась зафиксированная на видео оперативными службами СБУ ключевая встреча Савченко, Рубана и офицеров ВСУ. Под видео фиксацию Рубан, а позже Савченко, изложили свои планы свержения конституционного строя путем проведения террористической атаки из минометов в центр правительственного квартала Киева, совершение теракта внутри здания Верховной Рады с использованием полученным от боевиков "ДНР" оружия и взрывчатых материалов", – добавил генпрокурор.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.