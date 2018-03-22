Замах на Порошенка: Луценко розповів, з чого Рубан планував вбити президента

У четвер, 22 березня, генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що екс-переговірник щодо обміну полоненими Володимир Рубан планував замах на президента Петра Порошенка за допомогою гвинтівки "Топаз".

Про це Луценко розповів на засіданні регламентного комітету Верховної Ради, який розглянув подання ГПУ на зняття недоторканності та арешт Надії Савченко.

2 грудня 2017 року Савченко та Рубан прибули у Хмельницький, випробували зброю на полігоні, де Рубан озвучив план нападу на кортеж президента з використанням великокаліберної гвинтівки "Топаз", яка пробиває легку броню будь-якого автомобіля, і яка виробляється виключно в так званій "ДНР",

– розповів Луценко.

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"Пізніше цього ж дня відбулася зафіксована на відео оперативними службами СБУ ключова зустріч Савченко. Рубана та офіцерів ЗСУ. Під відео фіксацію Рубан, а пізніше Савченко, виклали свої плани повалення Конституційного ладу через проведення терористичної атаки з мінометів на центр урядового кварталу Києва, вчинення теракту всередині будівлі Верховної Ради з використанням отриманої від бойовиків "ДНР" зброї та вибухових матеріалів", – додав генпрокурор.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.