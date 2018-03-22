Рада зняла недоторканність із Савченко та дозволила її арештувати

Надія Савченко тепер без депутатського імунітету. Верховна Рада 22 березня зняла з неї недоторканність

За зняття недоторканності з Надії Савченко проголосували 291 нардеп, 8 – проти.

Крім цього, нардепи дали дозвіл на затримання та арешт нардепа. За затримання проголосували 277 нардепів, а за арешт – 268 парламентарів.

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Надію Савченко підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Рубаном планували вбивства Президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

На засіданні Верховної Ради генпрокурор Юрій Луценко продемонстрував відеозаписи, на яких Савченко та Рубан повідомили офіцерам ЗСУ свої плани щодо замаху на держаних діячів та повалення конституційного ладу в Україні. Крім того, ГПУ має відео, як Рубан перевозив зброю з окупованого Донецька.

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