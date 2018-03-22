У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях

У четвер, 22 березня, Рада голосуватиме за зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа, колишньої бранки Кремля, а сьогодні підозрюваної у підготовці теракту в Києві Надії Савченко. У чому її звинувачують і як це все пояснює сама Савченко, розібралися журналісти сайту "24".

Головна підозра Савченко полягає у підготовці теракту в центрі Києва та держперевороту. Генпрокурор Юрій Луценко зранку 22 березня на засіданні регламентного комітету розповів деталі, а також обіцяє показати на підтвердження своїх слів відповідні аудіо- та відеодокази, які були отримані за дозволом суду.

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У чому підозрюють Савченко

Публікуємо основні пункти із подання Луценка щодо Савченко:

1. Савченко за невстановлених обставин познайомилася з Володимиром Рубаном, який позиціонує себе як особу, залучену до обміну полоненими. З 2014 року він неодноразово відвідував окуповані території Донецької та Луганської областей, особисто знайомий із керівниками терористичної організації Захарченком і Тимофєєвим і підтримує з ними зв’язки.

2. Не пізніше 20 листопада 2017 року Савченко вступила у змову з Рубаном, Захарченком і Тимофєєвим з метою держперевороту і сприяння діяльності терористичної організації.

3. Планувала вчинити масштабний теракт у центрі Києва, в урядовому кварталі. Зокрема, під час перебування на засіданні Верховної Ради народних депутатів, прем’єр-міністра, членів Кабінету Міністрів, Президента України, державних і громадських діячів вбити цих осіб. А також здійснити обстріл будівель Верховної Ради, Адміністрації Президента та прилеглих будівель.

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4. У нічний час доби планувала здійснити збройне захоплення будівлі Верховної Ради. З мінометами, гранатометами та вогнепальною зброєю планувалися збройні напади на житло та транспортні засоби Порошенка, Турчинова та Авакова та інших державних діячів.

Як ГПУ про це дізналася

На засіданні регламентного комітету Луценко заявив, що Рубан та Савченко шукали спільників серед офіцерів Збройних сил України. Зокрема, Надія Вікторівна влітку 2017-го звернулася з такою пропозицією до офіцерів 8-го полку спеціального призначення Збройних сил України, який дислокується в Харкові, але на момент контакту з нардепом військові перебували в зоні бойових дій. За словами Луценка, офіцери особисто від Савченко отримали пропозицію підготовки теракту і повалення влади. Спершу військові подумали, що це маячня, однак коли до цих же офіцерів звернувся Володимир Рубан і надав гроші для купівлі вантажівки, яка мала б перевезти зброю з окупованих територій Донецької області, військові негайно повідомили про це СБУ.

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Як готувався теракт

Рубан виділив 8500 доларів на купівлю вантажного автобуса. Ним він із Савченко відправилися з Бахмута на окуповану територію (приблизно 20 листопада). 23 листопада Савченко сказала одному з офіцерів, що везе в цьому автобусі міномети, і попросила військового посприяти у проходженні контролю.

Луценко зазначив, що інформацію про перебування Рубана та Савченко підтверджують дані мобільних операторів.

Зброю перевезли у Хмельницький на склади військової частини, яку Савченко вважала союзниками. 2 грудня 2017 року зброю випробували на полігоні, де Рубан озвучив плани нападу на кортеж Порошенка з використанням великокаліберної гвинтівки "Топаз", яка легко пробиває броню будь-якого автомобіля і яка виготовляється виключно на окупованій території Донеччини.

Того ж дня відбулася ключова зустріч Савченка і Рубана з офіцерами, де вони виклали свої плани з повалення конституційного ладу. Саме ця зустріч була зафіксована на відео, яке Луценко продемонструє у Раді.

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Пізніше Савченко і Рубан вдруге їздили на окуповані території по зброю, якої їм не вистачало у першій партії. З 6 по 8 березня автомобіль Рубана, обладнаний відеоспостереженням СБУ, перебував на окупованих територіях. На відео чітко видно повний маршрут Рубана. У Донецьку автобус завантажили зброєю великого радіусу ураження, стрілецькою зброєю, мінами – усе це приховали в меблі. Перед і після завантаження зброї автобус заїжджав у так зване "міністерство доходів та зборів" терористичної "ДНР". Згодом авто попрямувало в окуповану Горлівку, а дорогою назад 8 березня на конрольованих Україною територіях (КП "Майорськ") авто Рубана обшукали, а самого Рубана затримали. Як відомо, його взяли під арешт на 2 місяці.

Що каже Савченко

Надія Вікторівна стверджує, що створювала "сюрреалізм", дізнавшись, що за нею стежать. За її словами, об'єкт "А" (під ним вона розуміє кількох людей) стежив за нею майже рік. Знаючи про це, Савченко нібито спеціально вигадувала різноманітні способи теракту в Раді, щоб показати, що це реально.

"Я почала створювати сюрреалізм. Сюрреалізм полягав у тому, що не тільки – як Луценко говорив - гранатами в різні боки, мінометом по куполу, я розповідала всі самі можливі й неможливі операції, при цьому постійно радячись з об'єктом "А", – каже Савченко.

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А зброю з окупованих територій, як стверджує Савченко, вона перевозила, "щоб вони не розривалися по українских військових".

На запитання, чи мали місце події і факти, озвучені Луценком, Савченко відповіла, що вони були, але це були військові операції, в яких допомагали волонтери.