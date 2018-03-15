Савченко відзначилась черговою гучною заявою

Позафракційний народний депутат України Надії Савченко закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.

Таку заяву вона зробила після того, як вийшла з будівлі Служби безпеки України після допиту.

"Я звинувачую українську владу у злочинах проти українського народу. Я закликаю українців: якщо ви розумієте, що відбувається, якщо ви розумієте, що якщо зараз не відстоїте право на своє життя, право на свою волю, то далі ви будете жити гірше, ніж за терористичного тоталітарного режиму у Росії", – заявила Савченко.

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Вона додала, що ніколи не закликала українців виходити на майдани, і ніколи не хотіла кровопролиття простого народу.

Оскільки "до влади добратись завжди важко", Надія Савченко звернулась до військових Збройних сил України, натякнувши, що військовий переворот в Україні – є досить очікувана і правильна подія.

Додамо, це не перша гучна заява Савченко 15 березня – під час брифінгу вона звернулася з проханням до президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради.



В четвер, 15 березня, до Верховної Ради передані подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.